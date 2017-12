Mein Job und ich Weihnachtsmann aus Flechum über Polizeistopp und eine unsanfte Landung

Haselünne. Martina Maria Leyking hat einen ungewöhnlichen „Job“. Die Wahl-Flechumerin „arbeitet“ nur an wenigen Tagen im Jahr. Als Weihnachtsmann ist die 55-Jährige lediglich im Dezember unterwegs. Bei einem ihrer Auftritte legte die gebürtige Duisburgerin eine unsanfte Landung hin. Und auch mit der Polizei hatte die zweifache Mutter eine besondere Begegnung.

Frau Leyking, Sie haben einen ungewöhnlichen Job: Weihnachtsmann. Haben Sie als Kind an den Weihnachtsmann geglaubt?

Ja, das habe ich! Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich immer mehr davon haben wollte von diesem schönen Gefühl und dieser schönen Zeit als nur zur Weihnachtszeit.

Wann und wie sind Sie dahintergekommen, dass es den Weihnachtsmann/das Christkind nicht gibt?

Als ich etwa acht Jahre alt war, haben mich meine älteren Geschwister (wir waren sieben Mädchen) aufgeklärt. Das war nicht so schön.

Wurden Sie bei Ihren „Einsätzen“ als Weihnachtfrau schon mal von jemandem erkannt und enttarnt?

Bisher Gott sei Dank noch nicht. Ich hätte aber für solch eine Situation immer eine gute Lösung (Antwort) parat, je nach Situation.

Wie lange brauchen Sie, um sich stilecht in die Traditionsfigur zu verwandeln, die in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen darf?

Das kommt darauf an, wie oft der dicke Bauch wieder rutscht (lacht). Normalerweise aber nur eine halbe Stunde.

Unter dem Kostüm dürfte es ganz schön warm werden ...

Sehr warm, vor allem am heißen Kamin. Aber ich habe immer einen kleinen Handventilator in meiner Tasche und benutze ihn auch.

Als Weihnachtsmann kommen Sie viel herum. Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Das war bei einer Bauernfamilie mit vier Generationen unter einem Dach. Es war alles einfach gehalten. Die Kinder haben selbst gestrickte Kleidung von Oma bekommen und von Opa selbst gebaute Kunstwerke! Das Strahlen in ihren leuchtenden Augen war hell und zufrieden.

Und was ist Ihnen als nicht so schön in Erinnerung?

Eher eine schmerzliche Erfahrung. Ich war schon fast am Hintereingang eines Hauses angekommen, und die Kinder haben mich durchs Fenster schon gesehen. Doch dann bin ich vor aller Augen auf dem Eis ausgerutscht und sehr unsanft auf dem Po gelandet. Gott sei Dank war der gut gepolstert (lacht). Das Lachen der großen Kinder und der Erwachsenen war bis draußen zu hören.

Sie spielen seit sieben Jahren den Weihnachtsmann. Warum machen Sie das kostenlos?

Ich mache das nicht kostenlos. Ich bekomme den besten Lohn, den es gibt auf dieser Welt: strahlende Kinderaugen, zufriedene, sehr emotionale Erwachsene. Alle Familien wissen im Vorfeld, dass ich nichts haben möchte, wenn ich sie besuche. Wenn sie möchten, können sie eine Spende geben für die Familien, die wenig haben zur Weihnachtszeit. An die reiche ich Spenden weiter.

Wie großzügig sind die Menschen, denen Sie eine Freude machen?

Großzügigkeit ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das Prinzip der Bibel „Geben ist seliger denn Nehmen“ praktizieren heute nur noch etwa 60 Prozent der Menschen. Dafür gleichen die anderen 40 Prozent aber mit einem gebenden und einem den Nächsten liebenden Herzen alles wieder aus.

Woher bekommen Sie Ihre Engagements?

Ich setze dann zwei bis drei Anzeigen ins Internet. Oder ich antworte auf Fragen, wer könnte den Weihnachtsmann/Nikolaus spielen. Familien, bei denen ich schon einmal zu Besuch war, kontaktieren mich auch immer mal wieder.

Gab es mal einen Zwischenfall, als Sie unterwegs waren?

O ja. Heiligabend wurde ich von der Polizei angehalten. Ich musste einige Sachen, die ich an meinem „Schlitten“ angebracht hatte, wieder entfernen, da es zu gefährlich war, so durch das Dorf zu fahren. Rudolfs rote Nase durfte aber dranbleiben (lacht).

Was gefiel den Beamten nicht?

Die Polizei hat mich angehalten, weil ich rote Bänder und Rentierhörner an den Autoscheiben rechts und links befestigt hatte. Ich musste alles abmachen. Nur die Nase an der Motorklappe durfte bleiben.

Der Weihnachtsmann ist für das Gute, Knecht Ruprecht für das Böse zuständig. Sind Sie generell alleine unterwegs?

Die Welt ist schon böse genug, und ich bin absolut gegen Knecht Ruprecht. Deswegen bin ich fast immer alleine unterwegs oder mit der großen Enkeltochter als Engel. Was die Eltern das ganze Jahr nicht schaffen, schafft ein Knecht Ruprecht an einem Abend sicher nicht. Das Gebot Gottes ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum sollte mich als Liebender etwas Böses begleiten, wenn ich den Kindern das Evangelium und die Frohe Botschaft bringe?

Was ist Ihre Motivation?

Meine Motivation ist, den Menschen zu vermitteln, dass das Christkind nicht nur zu dieser Jahreszeit für uns da ist. Das ist nur der Geist der Weihnacht. Jesus ist kein Christkind geblieben. Er ist geboren, hat gelebt und ist als Erwachsener gestorben. Aber, er ist auferstanden.

Gestalten Sie Ihre Auftritte frei, oder gibt es Auftraggeber mit ganz genauen Vorstellungen vom Ablauf?

Ja zu 99 Prozent kann ich den Inhalt frei gestalten, denn auch die Erwachsenen lassen sich gerne überraschen.

Geschenke und Süßigkeiten bekommen Sie vermutlich von Familien, die Sie besuchen. Was war das Ausgefallenste?

O, das war ein Welpe. Es war nicht einfach, mit Sack und Transportbox durch den Schnee zum Haus zu gelangen. Als das Mädchen den Hund gesehen hat, war alles andere für es uninteressant, und ich war abgeschrieben.

Bringen Sie auch selbst kleine Überraschungen mit?

Selbstverständlich. Ich frage vorher, wer dabei sein wird, und mache mir Gedanken, was für jeden das Richtige ist. Es kann ein kleines Buch sein mit Bibelsprüchen oder etwas Süßes, je nachdem welche Geschichte mir über die Person berichtet wird. Manchmal gebe ich einen Umschlag mit etwas Schönem drin.

Der Weihnachtsmann gilt als gemütlicher Zeitgenosse. Sind Sie das auch?

Ja, ich bin genauso gemütlich, außer wenn ich am Heiligabend aufgehalten werde im Straßenverkehr, dann kann ich auch mal ungemütlich werden. Oder wenn Kinder nach dem Weihnachtsmann treten (lacht). Dann kann ich schon mal ungemütlich werden, aber dennoch in aller Liebe.