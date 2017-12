Sonnengelb für die Kleinen Krippe Lünni in Haselünne hat jetzt vier Gruppen

mr Haselünne. Das Krippenhaus Lünni an der Nordstraße in Haselünne ist um einen vierten Gruppenraum erweitert worden.

Pastor Detlef Stumpe und Pfarrer Johannes Bartke gaben dem neuen Gruppenraum in Anwesenheit von Kindern, Elternvertretern, Vertretern der Bau- und Planungsfirmen, des Landkreises Emsland und der Stadt Haselünne den kirchlichen Segen. Seit August 2016 gibt es das Krippenhaus Lünni. Damals wurden drei Gruppenräume für Kinder ab dem ersten bis zum dritten Lebensjahr geschaffen. Da die Nachfrage aus der Elternschaft in Haselünne so groß war, waren die je 15 Plätze der Gruppen „Grasgrün“, „Rosenrot“ und „Himmelblau“ umgehend ausgebucht und schon bei der Eröffnung standen die Bagger für den Start der Erweiterung um einen weiteren Gruppenraum parat. Im September dieses Jahres konnte der Anbau bereits bezogen werden und wurde nun offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die neue Gruppe hat den Namen „Sonnengelb“ bekommen.

Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer erklärte, dass der geplante Investitionsrahmen in Höhe von 230.000 Euro für den Anbau nicht voll ausgeschöpft wird. Derzeit seien Kosten in Höhe von 220.000 Euro angefallen, von denen das Land Niedersachsen 180.000 Euro und der Landkreis Emsland etwa 15.000 Euro trage.

Schräer dankte dem Mitarbeiterteam der Kinderkrippe, den Bau- und Planungsfirmen und der Elternschaft für „ihr unkompliziertes Mitgehen bei dieser Baumaßnahme“. „Es besteht noch die Chance für den Ausbau eines Gruppenraumes für eine fünfte Gruppe“, fügte Schräer schmunzelnd hinzu.

Anzeige Anzeige

„Der Betrieb läuft sehr gut“, sagte die Leiterin der Kinderkrippe Lünni, Annette Vieth. Die 60 Kinder in vier Gruppen würden von 14 pädagogischen Mitarbeitern betreut. Das Krippenhaus Lünni habe nun die „perfekte Größe“ für eine gute Arbeit, meinte Vieth. Bei den ganz Kleinen werde die „Basis für die weitere Entwicklung der Kinder“ gelegt, gab die Leiterin zu Bedenken. Durch die kindgerechte Ausstattung des Hauses, werde die Arbeit der Erzieher optimal unterstützt.

„Brauchen wir Gottes Segen eigentlich?“, fragte Pastor Detlef Stumpe. „Vieles was der Mensch kann oder erreicht“, sei auf die Gnade Gottes begründet, führte Stumpe weiter aus. Er wünschte im Namen beider Geistlichen dem Erzieherteam und den Kindern „viel Freude und ein gutes Miteinander“ im Krippenhaus.

Glückwünsche des Landkreises Emsland überbrachte die stellvertretende Landrätin Margret Berentzen. Durch den zügigen Anbau des neuen Gruppenraumes wurde „hier vorausschauend gehandelt“, meinte Berentzen. Sie freute sich, dass das Krippenhaus Lünni so schnell wachse und dankte besonders den Erziehern für ihre Arbeit.