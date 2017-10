„Flechumer haben Kathedrale“ Gemeinde Flechum feiert 50. Geburtstag der St.-Franziskus-Kirche

Haselünne. Die Kapellengemeinde Flechum in der Pfarreiengemeinschaft Haselünne-Lehrte hat unter großer Anteilnahme der Bevölkerung das 50-jährige Weihefest ihrer St.-Franziskus-Kirche gefeiert. Vier ehemalige Geistliche von Flechum zelebrierten mit Haselünnes Pfarrer Johannes Bartke ein feierliches Jubiläumshochamt, das vom Franziskus-Chor unter der Leitung von Kerstin Buschen musikalisch mitgestaltet wurde.

„Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, aus ew`gem Stein erbauet von Gottes Meisterhand“, schallte beim großen Einzug mit Messdienern, Geistlichen und Bannerabordnungen durch die Flechumer Kirche. Gemeinsam mit den Geistlichen Gerhard Stenzaly (Vikar in Haselünne von 1965 bis 1972), Josef Linkemeyer (Kaplan von 1972 bis 1980), Günter Bültel (Vikar von 1994 bis 1996) und Frank Rosemann (Kaplan von 2002 bis 2005) zelebrierte Pfarrer Bartke das Jubiläumshochamt. (Weiterlesen: Gemeinde feiert 50. Geburtstag der St. Franziskus-Kirche)

Kirchenbau bei Dorffest beschlossen

In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Johannes Bartke an die Geschichte des Heiligen Franziskus, der der Überlieferung nach vor dem Kreuz der verfallenden Kapelle San Damiano den Auftrag erhielt: „Franziskus geh hin und stelle mein Haus wieder her, das, wie du siehst, schon ganz verfallen ist.“ Ähnlich sei es den Flechumern im Jahr 1965 ergangen. Die im Jahr 1947 aufgebaute und als Kapelle genutzte Arbeiterbaracke musste wieder repariert werden. Bei einem Dorffest im Sommer 1965 reifte der Entschluss, in Flechum eine neue Kirche zu errichten.

Kathedrale in Flechum

So wie der Heilige Franziskus schließlich eine Kathedrale errichtete, so bauten auch die Flechumer „ihre Kathedrale“, meinte Bartke. „Die Kathedrale von Flechum wurde mit Herz und Hand gebaut“, würdigte der Geistliche das Engagement der Einwohner des heute etwa 550 Seelen zählenden Ortes. Die Flechumer hätten der Kirche ein neues Gesicht gegeben, fügte Bartke hinzu und das nicht nur durch grüne Kirchenbänke.

Bartke nahm Bezug auf ein Papier des Bistums Osnabrück vom Februar dieses Jahres, in dem im Hinblick auf die Gemeinden von der „Kirche der Beteiligung“ die Rede ist. In diesem Papier werden „Leitplanken zur Orientierung“ gegeben. „Kirche der Beteiligung“ bedeute eine größere Verantwortung der Gemeindemitglieder in der Gemeinde. „In Flechum gelingt Kirche der Beteiligung“, meinte Johannes Bartke. Der Haselünner Pfarrer schenkte der Kapellengemeinde Flechum ein Kreuz des Heiligen Franziskus.

Dank an Ehrenamtliche

Beim anschließenden Empfang in der Gaststätte „Bei Elly“ dankte Christoph Abeln, jahrelanges Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Festausschusses zum Kirchenjubiläum, allen in und um der Kirche engagierten Flechumern. „Kirche ist mehr als nur ein Pastor, Messdiener, Lektor und Küster“, meinte Abeln. Dazu gehörten Helfer, die die Kirche reinigen, Blumenschmuck gestalten, Außenanalgen pflegen, Gewänder reinigen, Altarwäsche waschen, Orgel spielen, Musik machen, Messen gestalten, Sternsingeraktionen und die Nikolausfeier gestalten. Christoph Abeln gab zu bedenken, dass es nicht einfacher werde, Menschen zum Ehrenamt zu bewegen. „In Flechum funktioniert es noch“, stellte er zufrieden fest. Er rief die Flechumer dazu auf, „ihre Kirche“ weiter mit Leben zu füllen.

Mutiges Design

„Die Flechumer Gemeinde lebt“, stellte auch Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer fest. Er gratulierte dem Ort zum 50. Geburtstag ihrer Kirche. „Schon damals hatten die Flechumer Mut, die Kapelle etwas anders zu gestalten“, meinte Schräer. Das „markante Gebäude“ und der „markante Turm“ bildeten einen Blickfang am Ortseingang Flechums, meinte Schräer.

Die Feiertage zum Kirchenjubiläum in Flechum münden in einer Erntedankmesse am Samstag, 7. Oktober, um 18:30 Uhr in der St.-Franziskus-Kirche und einer anschließenden Feier zum 40-jährigen Bestehen der Flechumer Landjugend in der Gaststätte „Bei Elly“. Am Sonntag findet um 14:30 Uhr eine Andacht, gestaltet vom Familienmesskreis statt. Anschließend beginnt eine Groschenkirmes rund um die Kirche und der Gaststätte „Bei Elly“.