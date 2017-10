„Manche Bücher sind für die Tonne“ Verlegerin Charlotte Erpenbeck aus Haselünne bindet Bücher selbst

Haselünne. Gleich vier Berufe gleichzeitig übt Charlotte Erpenbeck aus Haselünne aus. Hauptberuflich leitet sie eine Apotheke in der sechsten Generation, nebenberuflich ist sie Verlegerin, Lektorin und Buchbinderin. Ihr gehört der Machandel Verlag in Haselünne.

„Jedes Jahr gründen sich dutzende neue Kleinverlage, genausoviele gehen aber auch wieder ein“, weiß Erpenbeck. Ihr Verlag hat sich seit 2004 behauptet und schreibe seit zwei Jahren konstant schwarze Zahlen. „Ich bin eher unabsichtlich dazu gekommen“, erinnert sich die 61-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. „Im Jahr 2002 gab es eine Ausstellung über Haselünner Frauen im Rathaus. Dabei haben Anne-Rose Lübken, Rita Riedel und ich gedacht, dass eine Ausstellung darüber viel zu wenig ist. Also schrieben wir ein Buch“, erzählt Erpenbeck.

Kosten sparen

Weil sie als Apothekerin einen Nebenerwerb unbedingt anmelden musste, gründete sie einen Kleinverlag, auch weil sie vorgehabt habe, weitere Bücher über Haselünne zu veröffentlichen. Eigentlich sollte sich der Machandelverlag danach wieder auflösen, doch dann kam die Haselünnerin Rita Janaczek mit einer Idee für einen Krimi vorbei.

Weil das Buch ihr Spaß gemacht habe, verlegte sie es kurzerhand. „Irgendwann hatte ich mal einen Buchbinder-Kurs gemacht. Die ersten Bücher, so wie dieses, habe ich selbst gebunden, sonst wären die Kosten viel zu hoch gewesen.“ Nach wie vor bindet sie Daumenkinos oder Bücher mit Kurzgeschichten im Streichholzschachtel-Format selbst.

Bis 2019 ausgebucht

In der ersten Zeit war auch die Organisation eine echte Herausforderung für die Verlegerin. Früher hätten ihr die Leute die Bude eingerannt. „Da musste ich fleißig Nein sagen, anders ging es leider nicht.“ Inzwischen gibt sie auf der Website des Machandel Verlags bekannt, wann sie Manuskripte annimmt. „Im Moment nehme ich keine neuen Bücher an. Auch die Programmplanung für 2018 ist komplett abgeschlossen. Das ist alles sehr eng getaktet“, gibt die 61-Jährige Einblick in ihre Planungen. Erst Ende 2019 könne sie neue Geschichten annehmen. Außerdem habe sie etwa fünf, sechs Autoren, die in ihrem Verlag Serien veröffentlichen. „Die nehme ich immer an.“ (Weiterlesen: Serie „Aus Großvaters Apotheke“ mit Apothekerin Charlotte Erpenbeck)

2,5 Monate für ein Buch

Viele Manuskripte bleiben daher erst einige Zeit liegen, bis Erpenbeck sie bearbeitet. Sobald sie ein Manuskript anpackt, geht es dann relativ schnell. „Das Lektorat dauert zwei bis vier Wochen. Inklusive Korrektorat und Druck sind es dann zweieinhalb Monate bis zum fertigen Buch. Im Normalfall übernehme ich die Lektorarbeit, weil ich Wert darauf lege, dass die Bücher gut geschrieben sind“, erklärt Erpenbeck. Das Korrektorat vergebe sie extern.

Ersten Sätze entscheiden

Bevor sie jedoch ein Manuskript annimmt, muss sie entscheiden, ob es sich verkaufen lässt. Die Verlegerin hat mittlerweile viel Routine und kann schon nach ein paar Sätzen sagen, ob sich das Buch lohnt. „Ich habe schon etwa vier- bis fünftausend Bücher gelesen. Nach so viel Erfahrung weiß man, wie es funktioniert.“ Manchmal lasse sich eine Geschichte auch noch mit wenigen Kniffen verbessern. „Zum Beispiel, wenn man einfach die Erzählerperspektive ändert. Manche Geschichten sind aber einfach nur für die Tonne“, stellt Erpenbeck nüchtern fest.

Konkurrenz mit Großverlagen

Die Verlegerin hatte schon den ein oder anderen Erfolg, der selbst mit großen Verlagen mithalten kann. Ein Beispiel ist der 2012 erschienene Fantasy-Roman „Höllenjob für einen Dämon“. „Das Buch ist als E-Book unter die Decke gegangen. Im ersten Monat verkaufte es sich über 1000-mal“, erinnert sich Erpenbeck. Inzwischen liege es bei knapp 4000 Verkäufen. „Ich verstehe nicht, warum sich die großen Verlage das durch die Lappen gehen ließen. Mit deren Werbemöglichkeiten wäre das Buch ein Bestseller geworden.“

Im Großen und Ganzen kann der Machandel-Verlag aber nicht mit den großen Verlagen konkurrieren. „Die Buchhandlungen wollen nur bekannte Autoren oder bekannte Verlage oder am besten beides. Außer den örtlichen Buchhandlungen bleiben mir nur das Internet und der Verkauf auf Messen“, erklärt die Verlegerin. (Weiterlesen: Haselünner Machandel Verlag auf der Leipziger Buchmesse)

Startrampe für junge Autoren

Zufrieden ist Erpenbeck schon mit 200 Verkäufen pro Titel. „Dann ist es kostendeckend. Alles darüber ist für mich Gewinn.“ Aktuell sind drei Autoren ihre Zugpferde. „Ohne die würde ich keine schwarzen Zahlen schreiben.“

Weil sie aber wegen ihrer Apotheke nicht auf den Umsatz des Verlags angewiesen sei, könne sie auch auf junge, unbekannte Autoren setzen. „Für mich ist es immer zufriedenstellend, wenn die mich als Startrampe nutzen, um bei einem großen Verlag unter Vertrag zu kommen. Das ist heute irgendwie auch die Aufgabe von Kleinverlagen.“