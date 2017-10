Gemeinde feiert St.-Franziskus-Kirche in Flechum wird 50 Jahre

Haselünne. Vor 50 Jahren wurde in Flechum mit der St. Franziskuskirche ein neues Gotteshaus errichtet. Mit einer kleinen Festwoche unter dem Motto „Mit Franziskus danken“ wird dieses Ereignis gefeiert.

Den Auftakt bildet ein Jubiläums-Hochamt mit Empfang. Außerdem gibt es einen Senioren-Nachmittag, einen Musik- und Leseabend in der Kirche sowie eine Fotoausstellung. An zwei weiteren Tagen werden das 40-jährige Jubiläum der Katholischen Landjugend Bewegung (KLJB) in Flechum und das Erntedankfest gefeiert.

Jahrhunderte lang wurden in einer kleinen Kapelle in Flechum-Höven am heutigen Hof Cordes Gottesdienste gefeiert. Nach dem Krieg richteten die Flechumer im Jahr 1948 eine im Ortskern befindliche Arbeitsdienstbaracke als Kapelle ein. Das Holzgebäude wurde mit bunten Fenstern versehen und ein kleiner Turm errichtet.

120.000 DM als Spenden gesammelt

In den 1960er-Jahren reifte der Entschluss, eine eigene Kirche zu errichten. Wie stark die damals etwa 440 Bewohner Flechums hinter ihrer Kirche standen, belegt die Tatsache, dass etwa 120.000 DM als Spenden für den Neubau gesammelt wurden. Die Flechumer handelten getreu einer Überlieferung des Heiligen Franziskus von Assisi. Im Jahre 1205 vernahm Franziskus der Überlieferung nach vor dem Kreuz in der verfallenden Kapelle San Damiano die Worte: „Franziskus, geh hin und stelle mein Haus wieder her, das, wie du siehst, schon ganz verfallen ist“.

Franziskus verstand diese Aufforderung und renovierte nicht nur die Kapelle, sondern ging auch als Prediger des Wortes Gottes in die Welt und erreichte schon zu Lebzeiten einen Heiligen-Status. Besonders legte er Wert auf ein einfaches bis armes Leben. Bemerkenswert, dass im Jahre des 50-jährigen Jubiläums der Flechumer Kirche gerade der Pontifex der katholischen Kirche in Rom auch Franziskus heißt und gerade die katholische Kirche mit den Hinweis auf die Armut des Heiligen zurzeit aufrüttelt.

1967 geweiht

So wurde am 2. Oktober 1967 die neue Flechumer Kirche zu Ehren des Heiligen Franziskus von Assisi als St. Franziskus Kirche geweiht. In der damaligen Ausgabe der Meppener Tagespost wurde erwähnt, „dass die Besonderheit des neuen Gotteshauses in der quadratischen Form liegt“. Dies schaffe nach Meinung des damaligen Architekten Brümmer eine „gute Übersichtlichkeit und komplette Zusammenfassung der Gläubigen“. Noch heute begrüßt der fast wie ein „Industrieschornstein“ wirkende Glockenturm der Kirch die Gäste bei der Durchfahrt des etwa 550 Seelen zählenden Ortes.

Hochamt zum Auftakt

In einem Gespräch mit unserer Redaktion erläutert das jahrelange Mitglied des Kapellenvorstandes und jetzige Mitglied des Festausschusses zum Kirchenjubiläum, Christof Abeln, die geplanten Feierlichkeiten. Auftakt bildet ein Jubiläums-Hochamt am Mittwoch (4. Oktober) um 18 Uhr in der Franziskuskirche. Neben Haselünnes Pfarrer Johannes Bartke werden Pastor Gerhard Stenzaly, Pastor Josef Linkemeyer und Pastor Günter Bültel das feierliche Hochamt zelebrieren, sagte Christof Abeln. Musikalisch begleitet der Flechumer Franziskuschor den Gottesdienst. Anschließend findet in der Gaststätte „Bei Elly“ ein Empfang statt.

Seniorennachmittag

Am Donnerstag (5. Oktober) findet für alle Flechumer Bürger ab etwa 60 Jahren ein Seniorennachmittag statt. Dazu sind auch ehemalige Flechumer Bürger geladen, erklärte Abeln. Auftakt des Nachmittags bildet um 15 Uhr eine Andacht in der Kirche. Zu der anschließenden Kaffeetafel in der Gaststätte „Bei Elly“ werden neben den Haselünner Geistlichen auch Pastor Lothar Flohre erwartet.

„Flechum singt und liest in der Kirche“ heißt das Motto am Freitag, 6. Oktober. Ab 18 Uhr geben der Flechumer Franziskuschor, die Gitarrengruppe, die Flötengruppe und einige Grundschüler Lieder und Texte zum Besten. Mit einer Erntedankmesse am Samstag, 7. Oktober, wird ab 18.30 Uhr in der Flechumer Kirche das 40-jährige Bestehen der KLJB Flechum gefeiert. Anschließend sind das ganze Dorf und ehemalige Flechumer KLJB-Ler zu einer Feier in die Gaststätte „Bei Elly“ eingeladen.

Erntedankfest

Mit einem Erntedankfest und einer Groschenkirmes am Sonntag, 8. Oktober, geht die „kleine Festwoche“ zu Ende, erklärt Christof Abeln. Um 14.30 Uhr gestaltet der Familienmesskreis eine Andacht in der Kirche. Anschließend beginnt die Groschenkirmes und eine Kaffetafel an der Gaststätte „Bei Elly“.

Während der Feiertage ist in der Flechumer Kirche eine Fotoausstellung mit Bildern der Kommunionkinder von 1979 bis 2017 und Bilder von Brautpaaren, die dort geheiratet haben oder ein Ehejubiläum gefeiert haben