Nach kommissarischer Leitung Michaela Deters Rektorin der Grundschule Flechum-Westerloh

Haselünne. Nach kommissarischer Leitung der Grundschule Flechum-Westerloh ist Michaela Deters nun als Rektorin offiziell in ihr Amt eingeführt worden.

Im Rahmen einer Feierstunde in der Mensa der Grundschule in Flechum überreichte Regierungsschuldirektorin Maria Duisen von der Landesschulbehörde die Ernennungsurkunde an Michaela Deters.

Deters besuchte die Paulusschule und Orientierungsstufe in Haselünne und machte schließlich am Kreisgymnasium St. Ursula ihr Abitur. Nach dem Studium der Fächer Deutsch, Mathematik und Sachkunde in Münster machte sie ihr Referendariat in Drensteinfurt. Nach einer Tätigkeit an einer Grundschule in Ennigerloh kam sie als Lehrerin nach Flechum und übernahm zunächst kommissarisch die Schulleitung. Nun wurde sie zur Rektorin der Grundschule Flechum-Westerloh ernannt.

Besondere Zeit für die Kinder

„Die Grundschule ist eine ganz besondere Zeit für die Kinder“, betonte Maria Duisen. Fast alle Kinder freuten sich im Grundschulalter auf die Schule. „In Flechum macht das Lernen Freude“, meinte die Regierungsschuldirektorin, da die Schule eine „behütete, familiäre Schule“ sei. Für die Lehrer sei es eine „wundervolle Aufgabe“ die Kinder im Grundschulalter zu fördern und zu fordern. Sie forderte die neue Schulleiterin Michael Deters auf, ihr Kollegium zu motivieren und als Vorbild den „Zauber von Schule neu zu entdecken“.

Stadt steht hinter Grundschulen

„Danke, dass sie ihre Wurzeln wieder gefunden haben“, meinte Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer mit Hinweis auf die Tatsache, dass Michaela Deters in Haselünne aufgewachsen ist und nach Studium und Referendariat wieder in Haselünne arbeitet. „Die Stadt Haselünne steht voll hinter den kleinen Grundschulen in den Ortschaften der Stadt“, betonte der Verwaltungschef. „Die Kinder und Eltern aus Hülsen. Flechum und Westerloh haben ihre Arbeit schätzen gelernt“, erklärte Schräer und zeigte sich erfreut, dass die Pädagogin nach der kommissarischen Leitung für eine feste Schulleitung entschlossen hatte. Die Haselünner Schulen verfügten nun über „gute und verlässliche“ Schulleitungen freute sich der Bürgermeister und bekräftigte: „Die Stadt Haselünne möchte als Schulträger ein verlässlicher Partner für die Schulen sein.“

Der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde, Detlef Stumpe, und Katechetin Maria Schnelte der katholischen Pfarrgemeinde überbrachten die Glückwünsche der kirchlichen Gemeinden. Stumpe unterstrich, dass kleine Schulen wie in Flechum die Möglichkeit bieten, sich jedem Kind zuwenden zu können.

Humorvoller Beitrag der Schüler

„Wir wünschen dir einen tollen Start“ sangen die 51 Schüler der Grundschule Flechum-Westerloh unter der Leitung von Lehrerin Julia Pohl. Die Kinder der 3. Klasse zeigten in einem Vortrag humorvoll, was ihre neue Rektorin Michaela Deters alles hätte werden können, „wenn du nicht die Schulleitung wärst.“

In der Runde des Haselünner Schulverbundes begrüßte die Leiterin der Grundschule Andrup-Lage, Monika Mimjähner, die neue Flechumer Schulleiterin im Namen aller Haselünner Schulleiter. Als „Projektchor“ bezeichnete sie den Zusammenschluss ihrer Kolleginnen und Kollegen, die musikalisch Michael Deters gratulierten. Maria Weßling-Wiewel (Paulusschule), Roland Polke (Grundschule Lehrte), Norbert Schlee-Schüler (Kreisgymnasium), Thorsten Giertz (Bödiker Oberschule) wünschten „Glück“ mit einem Lied. Bettina Potthast (Don-Bosco Schule) überreichte ein Blumengesteck für das Büro der Schulleiterin.