„Echte Heldin des Alltags“ Bundesverdienstkreuz für Haselünnerin Anne-Rose Lübken

Haselünne. Große Ehre für Anne-Rose Lübken aus Haselünne: Sie wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Landrat Reinhard Winter würdigte sie als „echte Heldin des Alltags“, als Frau, die stets Hilfe auf unspektakuläre Weise gegeben und daraus nie materielle, finanzielle oder sonstige persönliche Vorteile gezogen habe.

„Was kann ich für die Gemeinschaft tun?“ Dieser Leitsatz präge die mittlerweile jahrzehntelange engagierte ehrenamtliche Arbeit Lübkens, die die Auszeichnung während einer Feierstunde im Rathaus entgegennahm. Zwei Kernbereiche ihres Wirkens skizzierte der Kreischef: ihr Engagement in der Kommunalpolitik (seit 1991 im Rat der Stadt Haselünne, seit 1996 stellvertretende Bürgermeisterin) und ihren besonderen Einsatz für die sozialen Belange der Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Geschichte geschrieben

Was Lübkens Ämter auf kommunaler Ebene betrifft, habe sie in zweierlei Hinsicht Geschichte geschrieben. Sie war 1974 eine der Mitbegründerinnen der hiesigen Frauenunion, in der sie immer noch aktiv ist. „Sie haben damit ein wichtiges Anliegen nach vorne getrieben, nämlich mehr Frauen in die Politik zu bringen.“

Pionierarbeit leistete die Geehrte zudem als erste ehrenamtliche Frauenbeauftragte (seit 2005 Gleichstellungsbeauftragte) der Stadt Haselünne ab 1988. Mit ihrem Engagement für die Belange von Frauen und Mädchen vor Ort habe sie es trotz aller Ressentiments zur damaligen Zeit hinbekommen, „eine weitverbreitete Akzeptanz für dieses von einigen in den Anfängen sicherlich belächelte oder als überflüssig empfundene Amt zu schaffen“. Dafür seien sicherlich „eine gehörige Portion Durchsetzungsvermögen, viel Überzeugungsarbeit und ein langer Atem“ notwendig gewesen.

Bis Ende 2014, also 26 Jahre lang, übte Lübken dieses Amt in Haselünne aus. Praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit habe sie ein offenes Ohr für die Anliegen von Frauen gehabt. „Sie haben Ihre Tätigkeit ein Stück weit als ‚Sozialarbeit‘ verstanden, darüber hinaus aber auch immer wieder Veranstaltungen wie den Internationalen Frauentag, den Gedenktag ‚Nein zu Gewalt an Frauen‘ oder Projekte wie ‚Angekommen! Wie Frauen im Emsland heimisch werden‘ mitorganisiert und -geprägt.“

Herzensanliegen

Sich sozial einzusetzen, das war und ist Lübken ein Herzensanliegen. Sie engagierte sich viele Jahre im Kinderschutzbund und war 2006 eine der Mitbegründerinnen des „Initiativkreises Hospiz Haselünne/Herzlake“, der Sterbende in ihrer letzten Lebensphase begleitet und dem sie heute noch angehört. Auch auf ihren Einsatz zugunsten des Initiativkreises „Familienfreundliche Stadt Haselünne“ wies der Landrat hin. „Mit seinen kinder- und familienfreundlichen Projekten erfüllt er hier vor Ort eine enorm wichtige Funktion.“

Lübken ist in Sachen Orden „Wiederholungstäterin“. Bereits im Jahr 2001 erfuhr sie für ihre vielfältigen ehrenamtlichen Leistungen eine besondere Würdigung, indem sie vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau zum „Tag des Ehrenamtes“ persönlich mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Seitdem seien einige eindrucksvolle Aktivitäten hinzugekommen.

Menschen oft ohne Lobby

Über all die Jahre trete Lübken vor allem für Menschen ein, „die nicht gerade zu den Gewinnern unserer Gesellschaft zählen“. Winter bezog dies auf Menschen, „die oftmals keine Lobby haben und deshalb umso mehr auf Hilfe von außen angewiesen sind“. Diese Hilfe habe die Bundesverdienstkreuzträgerin stets unspektakulär geleistet. Ihrem Engagement liege eine tief verwurzelte innere Überzeugung, eine „soziale Ader“ im wahrsten Sinne des Wortes zugrunde, ohne die ein solcher Einsatz wohl nicht möglich wäre.

Bürgermeister stolz

Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer zeigte sich stolz, „Sie unter uns im Rat zu haben“. Getragen von christlichen und menschlichen Werten, habe Lübken stets ihre Interessen hintangestellt, um anderen zu helfen. Sie werde von der gesamten Bürgerschaft getragen und trage die Stadt in ihrem Herzen. Dank sagte der Verwaltungschef „für all das, was Sie für andere tun, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen“. Es sei schön, eine „so verdiente Bürgerin in den Mauern unserer ehrwürdigen Stadt zu haben“.