Rat billigt Bebauungspläne Neue Bauplätze in Andrup und Eltern

Haselünne. Der Rat der Stadt Haselünne hat mehrere Bebauungspläne auf den Weg gebracht, die für etwa 54 neue Bauplätze im Stadtgebiet sorgen.

Zudem stimmte der Rat der Auflösung des Touristikverbandes Emsland (TVEL) und der Liquidation der Emsland Touristik GmbH (ELT) bis Mitte 2018 zu. Gleichzeitig befürwortete er einstimmig die Erläuterungen zur Neuorganisation des Tourismus im Emsland.

In dem TVEL und in der ELT ist die Stadt noch Mitglied, wird aber jetzt laut Beschluss des Rates künftig der bis zum 1. Januar 2018 zu gründenden Tourismusförderungsgesellschaft des Landkreises Emsland in der Rechtsform einer GmbH unterstützen. Der Kostenbeitrag der Stadt betrage jährlich, so Erster Stadtrat Reiner Strotmann, 7880 Euro. Dieser Betrag entspreche dem derzeit zu zahlenden Mitgliedsbeitrag an den Touristikverband Emsland.

Satzungsbeschluss

Mit dem Abwägungs- und Feststellungsbeschlusses zur Änderung 29A des Flächennutzungsplanes der Stadt schuf der Rat die Grundlage für etwa 18 neue Baugrundstücke in der Ortschaft Andrup. Im Nachgang fasste der Rat einstimmig den Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Nördlich der Schützenstraße, 1. Erweiterung“ in der Ortschaft.

Gleichzeitig gibt der Rat mit dem Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Eltern-Ringstraße“ die Möglichkeit, dass das vorhandene Baugebiet „Nördlich Stationsweg“ nach Osten bis zur Georg-Bernd-Straße erweitert werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass dort bis zu 36 neue Baugrundstücke entstehen.

Ohne große Diskussion verabschiedete der Stadtrat den Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Zwischen Markt und Ritterstraße-Erweiterung, 1. Änderung“. Dadurch kann die Projektgesellschaft „Am Wasserturm“ ihr Bauvorhaben „Wohn- und Geschäftshaus“ realisieren. „Das Gebäude fügt sich gut in das Umfeld am Wasserturm ein“, hieß es im Rat.

Immobilien- und Firmenkundenzentrum

Durch den Abwägungs- und Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Zwischen Marktstraße, Hasestraße und Krummer Dreh“ wurde vom Rat für die Volksbank Haselünne die Möglichkeit geschaffen, an der Ecke Hasestraße/Krummer Dreh ein Immobilien- und Firmenkundenzentrum zu bauen.

Einstimmig erfolgte auch der Abwägungs- und Satzungsbeschluss zur zweiten Erweiterung des Bebauungsplanes „Nordstraße“. Mit der Änderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines zweigeschossigen Wohnhauses sowie die Erweiterung der Krippe „Lünni“ geschaffen. Der Abwägungs- und

Satzungsbeschluss zur zweiten Erweiterung des Bebauungsplanes „Andruper Straße“ ermöglicht, dass dort drei Bungalows errichtet werden können. Mit den Abwägungs- und Satzungsbeschlüssen zu Veränderungen in den Bebauungsplänen „Industriegebiet westlich der Lähdener Straße“ wird die Errichtung von Spielhallen und anderen Vergnügungsstätten ausgeschlossen.