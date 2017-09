Haselünne. Die finanzielle Entwicklung der Stadt Haselünne ist positiv. Ein Kommentar.

Das spiegelt sich im Ergebnishaushalt wider. Waren im Etat 2017 zunächst ein knappes Plus von 75000 Euro im Ergebnishaushalt angesetzt und die Ertragsansätze bei Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen zurückhaltend festgelegt, darf mit einem tatsächlich deutlich besseren Ergebnis gerechnet werden. Für das laufende Jahr darf die Stadt Haselünne bei der Gewerbesteuer mit mehr als fünf Millionen Euro rechnen. Bei den Schlüsselzuweisungen ist ein Plus von 210000 Euro zu erwarten.

Dem erheblichen Mehrertrag von 879300 Euro wird die Gesamtsumme beim Mehraufwand von 153000 Euro abgefangen. Dieser resultiert unter anderem aus Kosten für das neu eingestellte Personal des Krippenhauses.

Der Haselünner Ergebnishaushalt 2017 weist jetzt ein um 726300 Euro verbessertes Ergebnis auf. Das Geld steht zusätzlich zur Finanzierung der Investitionen und Tilgungen zur Verfügung. Das ist erfreulich. Investiert wird unter anderem in die dringend notwendige Erweiterung des Krippenhauses an der Nordstraße zur Unterbringung einer vierten Krippengruppe. Es ist eine von vielen sinnvollen Investitionen in die Zukunft der Stadt Haselünne.