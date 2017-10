Binder und Schalung 295 Tonnen schweres Tragegerüst für neue Hasebrücke Haselünne steht

Haselünne. Passanten bleiben regelmäßig stehen, verfolgen die aktuellen Arbeiten an der neuen Hasebrücke. Dort wird zurzeit das Tragegerüst für die neue Brücke gebaut. Sein Gewicht ist gewaltig: 295 Tonnen.

Es ist von Weitem gut erkennbar parallel zur alten Brücke verschwenkt erkennbar und aus Stahlträgern gefertigt. Verbaut wurden darauf Binder, für die 13-Lkw-Ladungen mit Holz angeliefert wurden. Auf diese Binder wird die Schalung (1000 Quadratmeter) aufgenagelt. Wenn sie fertig ist, werden in einem weiteren Schritt 130 Tonnen Bewehrungseisen und 30 Tonnen Spannstahl verbaut. Im Anschluss daran erfolgt die Betonage.

Neue Brücke östlich

Die neue Hasebrücke in Haselünne im Zuge der Bundesstraße 213 wird östlich des vorhandenen Bauwerkes errichtet. Kostenpunkt der Maßnahme: annähernd vier Millionen Euro plus 50000 Euro für den Grunderwerb. Die Kosten hat der Bund zu tragen. Notwendig wird der Bau, da die alte Brücke in vielen Bereichen (Lager, Betonabdeckungen) saniert werden müsste. Dies hat sich als nicht wirtschaftlich erwiesen. Die neue, 66 Meter lange Überwegung der Hase soll in erheblich begradigter Form nahe der jetzigen entstehen, um die Innenstadt nicht abzuhängen.

Bauwerk 17,75 Meter breit

Das Bauwerk wird 17,75 Meter breit. Auf der Westseite soll es einen 3,50 Meter breiten Geh- und Radweg sowie einen 0,75 Meter breiten Schutzstreifen zur Fahrbahn bekommen. Damit will man eine Querung der B213 von Fußgängern und Radfahrern im Einmündungsbereich mit der Hasestraße vermeiden.

Durch den räumlich versetzten Neubau der Hasebrücke Richtung Eltern entsteht nördlich des heutigen Widerlagers ein Platz, der als Einfahrt in die Stadt optisch entsprechend gestaltet werden soll. Der Entwurf der Stadtverwaltung sieht vor, die Blickbeziehung aus der Hasestraße aufzunehmen und zu betonen.

Es gibt Überlegungen, auf dem Widerlager der alten Hasebrücke eine Art Kragplatte aufzulegen, die in das Flussbett hineinragt und einen freien Blick auf die Hase ermöglicht. Vor dieser Kragplatte könnten die vorhandenen Sandsteinblöcke symmetrisch angeordnet werden, um entsprechend zur Geltung zu kommen. Die Nepomuk-Statue wird nach dem Entwurf so platziert, dass sie vom fließenden Verkehr wahrgenommen wird. Zudem ist angedacht, den Platz durch Spalierbäume von den Verkehrsflächen abzugrenzen.

Teilweise Vollsperrungen für Wassersport

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, die den Brücken-Ersatzbau für die Bundesrepublik Deutschland durchführt, ist bemüht, den Wassersport während der Baumaßnahme weiterhin aufrechtzuerhalten. Einige Vollsperrungen der Hase seien jedoch unumgänglich, so Projektleiter Michael Hilgen.

Eine Sperrung für das Einbauen der Binder und der Schalung erfolgt bis voraussichtlich Ende Oktober 2017. Sie gilt für die Arbeiten montags, 8 Uhr, bis freitags, 13.30 Uhr. Am Wochenende kann die Hase im Bereich der Baustelle befahren werden. Die Sperrpausen der Hase werden von der „Hasetal Touristik GmbH“ an die Bootsverleiher weitergeleitet und im Internet auf der Homepage www.bootsverleih-hasetal.de/willkommen-beimbootsverleih.html veröffentlicht.