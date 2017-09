40-Jähriges und 25-Jähriges Zwei Dienstjubiläen bei der Volksbank Haselünne

Haselünne. Bei der Volksbank Haselünne hat es gleich zweifachen Grund zur feierlichen Ehrung gegeben. Am 1. Augustvollendete Elisabeth Maue 40 Dienstjahre im Hause der Volksbank. Andreas Metting ist der am 1. Oktober seit 25 Jahren bei der Volksbank tätig.

Begonnen hat die Laufbahn von Elisabeth Maue am 1. August 1977 im Alter von 19 Jahren mit einer Ausbildung bei der damaligen Raiffeisenbank Holte. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder blieb sie der Volksbank in Teilzeitbeschäftigung treu. „Elisabeth Maue hat sich immer mit sehr viel Engagement für das Wohl der Kunden eingesetzt“, lobte Vorstandsmitglied Gerhard Husmann bei einer gemeinsamen Feierstunde zusammen mit Andreas Metting, der am 1. Oktober 2017 seit 25 Jahren bei der Volksbank tätig ist.

Ehrenurkunden

Metting begann seine Dienstzeit bei der damaligen Volksbank Herzlake mit dem Ausbildungsstart am 1. Oktober 1992. Die 25 Jahre verbrachte er zum größten Teil in der Hauptstelle Haselünne im Bereich EDV/EBL (elektronische Bankdienstleistung). „Für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohl der Mitarbeiter und Kunden sowie für seine Treue zur Volksbank Haselünne, danken wir Herrn Metting sehr“, ließ Vorstandsmitglied Andreas Knief verlauten.

Zu diesem Anlass wurden den Jubilaren Ehrenurkunden verliehen. Andreas Metting erhielt zudem noch eine Ehrennadel in Silber des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems.