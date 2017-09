Zwei Einbrüche Diebe stehlen in Haselünne teure Werkzeuge

pm/hdw Haselünne. Gleich zwei Mal hatten es Diebe in Haselünne bei Einbrüchen auf auf Werkzeuge abgesehen. Die Polizei schleißt einen Tatzusammenhang nicht aus.

Zu den beiden Einbrüchen kam es zwischen Freitag in Mittwoch. In einem Fall hatten es die Langfinger auf eine Garage am Pommernweg abgesehen. Sie stiegen über einen Zaun und brachen anschließend ein Garagenfenster auf. Aus einem Schrank entwendeten sie mehrere Werkzeuge. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Werkzeuge im Wert von 2000 Euro

Der andere Einbruch ereignete sich in einer Werkstatt am Hülsener Weg. Die Täter brachen ein besonders gesichertes Fenster auf und gelangten dadurch in die Räumlichkeiten. Hier entwendeten sie mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 2000 Euro.

Einen Zusammenhang zwischen den Taten schließt die Polizei nicht aus, teilte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05961/955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.