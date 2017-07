Nostalgie auf zwei Rädern Tour mit Hilfsmotor-Fahrrädern nach Varloh

Haselünne. 20 Nostalgiker sind mit ihren historischen Motorfahrrädern vor der Lehrter Kirche zu einer Tagesrundfahrt gestartet.

Seit 25 Jahren organisiert der Lehrter Paul Jaspers jährlich solch eine Rundfahrt. Während der Mittagspause wurde Paul Jaspers durch seinen Sohn Reiner mit einem Pokal für seine 25-jährige Tätigkeit als Organisator der jährlichen Ausfahrt geehrt.

Strahlender Sonnenschein – ein nicht alltägliches Phänomen diesen Sommers – und frischer Wind begrüßt die Teilnehmer der Rundfahrt. Immer wieder ist das Surren der Hilfsmotoren an den Fahrrädern zu hören. Ein leichter Hauch von verbranntem Benzingemischs erfüllt die Luft. Die Nostalgiker kommen zum Teil aus dem Emsland aber auch Teilnehmer aus Vechta, Cloppenburg, Osnabrück und Leer haben ihr Zweirad auf dem Fahrradträger Hucke-Pack genommen und sind nach Lehrte gereist.

Mehr als 70 verschiedene Anbieter

Die ersten Fahrräder mit Hilfsmotoren kamen Ende der 1920er Jahre in Deutschland auf. 1929, aus der Not der Weltwirtschaftskrise, wurde die Entwicklung kleiner Motorfahrräder geboren. Die „schweren Motorräder“ waren in Krisenzeiten unverkäuflich. 1930 entwickelten ILO sowie Fichtel und Sachs Ein- und Anbaumotoren zunächst mit 60 später mit bis zu 98 Kubikzentimeter Hubraum, die bis zu 2,25 PS leisteten. Mehr als 70 verschiedene Anbieter entstanden um diese Zeit. Ein großer Vorteil, der wesentlich zur Verbreitung beitrug, war die Steuer- und Führerscheinfreiheit bis 1938. Die Nasenkolben-Zweitakter machten bis Mitte der 1930er Jahre fast 30 Prozent, in den Jahren 1948 und 1949 45 Prozent der gesamten Kraftradfertigung in Deutschland aus. Allein der Fichtel- und Sachs-Motor wurde bis 1949 etwa 750.000 Mal produziert.

MAW-Hilfsmotor

Auch in den Nachkriegsjahren prägten viele Fahrräder mit Hilfsmotoren das Straßenbild in West- und Ostdeutschland. Im Westen tat sich besonders der Hersteller Kreidler hervor, während in der ehemaligen DDR der MAW-Hilfsmotor, der von 1954 bis 1959 gebaut wurde, die größte Verbreitung fand.

In der Anfangszeit wurden Motorfahrräder mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet, der ursprünglich das Vorderrad antrieb. Der Motor wurde als Anbaumotor verkauft und konnte an gewöhnlichen Fahrrädern montiert werden. Als erstes Motorfahrrad gilt die Werner von 1897 mit Riemenantrieb auf das Vorderrad. Die NSU Motosolm (1931 bis 1935) hatte Kettenantrieb auf das Vorderrad. Solex hingegen arbeitete mit Reibrollenantrieb. Oft wurde aber ein Hinterradantrieb gewählt.

Fachsimpelei

Nach einer kurzen Begrüßungsrunde und etwas Fachsimpelei über das ein oder andere Fahrrad mit Hilfsmotor führt der gemeinsame Ausflug zunächst zur Varloher Schleuse und nach Osterbrock. Dann ging es weiter zur Teglinger Schleuse und wieder nach Lehrte, wo die Mittagspause stattfand. Die Nachmittagstour führte nach Bawinkel.

Der 82-jährige Paul Jaspers ist seit Jahrzehnten ein begeisterter Anhänger des Fahrrades mit Hilfsmotor. „In Spitzenzeiten“, so erklärt der rüstige Radfahrer, „hatte ich bis zu 150 Fahrräder mit Hilfsmotor.“ Jetzt seien es „nur noch“ 45 Stück. Auch die Pflege und anstehende Reparaturen macht der Rentner selber. Da Fahrräder mit Hilfsmotoren heute nicht mehr hergestellt werden, „stehe ich selber an der Drehbank, um das eine oder andere Ersatzteil herzustellen“, erklärte Jaspers.