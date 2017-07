Ferienpassaktion 2017 Kinder aus Haselünne bauen Ganzjahresresidenz für Vögel

Haselünne. Im Rahmen einer Ferienpassaktion der Stadt Haselünne hat der Verein für Heimat- und Brauchtumspflege in Haselünne-Lohe für die Kinder den Bau einer Ganzjahresresidenz für Vögel angeboten.

Die Ganzjahresresidenz betet neben einem Vogelkasten den Vögeln auch einen Futterplatz für den Winter.

In der Remise an der alten Schule in Lohe standen Alfred Dübbelde, Rudi Kemper, Franz Dübbelde, Paul Schütte und Rainer Töben den Kindern beim Zusammensetzen der Vogelhäuser mit dem Futterplatz als tatkräftige Helfer zur Seite. Schon seit einigen Wochen hatte Alfred Dübbelde zahlreiche Fertigteile für die Vogelhäuser in Heimarbeit vorgefertigt.

Akku-Schrauber und zahlreichen Schrauben

Mit Akku-Schrauber und zahlreichen Schrauben konnten die Kinder dann die einzelnen Bauteile zusammenfügen. Während die eine Hälfte der 25 Kinder fleißig beschäftigt war, machte Laurenz Wester mit der anderen Gruppe einen Spaziergang durch die Buchenwälder Lohes.

Karge Heidelandschaft

Von der alten Schule in Lohe ging es über einen Schleichweg durch den Buchenwald in Richtung Loher Siedlung. „Dies ist die Schaftdrift“, erklärte Laurenz Wester den Kindern. Der Begriff „Schaftdrift“ komme aus dem Niederdeutschen und heiße übersetzt Schafweide, erklärte Wester. Früher prägte kein Buchenwald, sondern eine karge Heidelandschaft das Gebiet rund um Lohe, erklärte der Heimatvereinsvorsitzende den Kindern weiter. Die in Lohe lebenden Bauern trieben morgens ihre Schafe zusammen, um sie dann in die Feldflur zum weiden zu verbringen.

Quadratisch angelegte Wälle

Im Buchenwald sind heute noch quadratisch angelegte Wälle zu erkennen. „Diese Wälle“, so Laurenz Wester weiter, „waren die Begrenzung der einzelnen Schafweiden der Bauern. Heute diene der mächtige Buchenwald vor allem Wildtieren als Heimat. So hielt Wester die Kinder an, bei einem Gang durch den Wald die Wege nicht zu verlassen, da in dem dichten Waldstücken Wildtiere wie zum Beispiel Rehe Unterschlupf suchen und dort den Tag verbringen.

Zurück an der alten Schule brannte Annegret Dübbelde mithilfe eines Lötkolbens die Namen der Kinder in ihrer Ganzjahresresidenz ein, damit es nicht zu Verwechselungen kommen konnte. Als Lohn für ihre Arbeit konnten die Kinder am Ende des interessanten Nachmittages ihre Ganzjahresresidenz mit nach Hause nehmen. Alfred Dübbelde gab abschließend noch wertvolle Tipps, wie das Vogelhaus im heimischen Garten richtig platziert wird.