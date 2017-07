Ferienpassaktion 2017 „Krimskrams“-Flohmarkt in Haselünne

Haselünne. Zweimal während der Sommerferien wird im Rahmen der Ferienpassaktion der Stadt Haselünne ein „Krimskrams“-Flohmarkt für Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahren angeboten.

Während der erste Markt zu Beginn der Sommerferien über die Straße „Krummer Dreh“ bis in die Plessestraße reichte, beschränkten sich beim letzten Markt etwa 25 Ständen auf den Krummen Dreh. Obwohl der Markt offiziell erst um 9 Uhr begann, kamen die ersten Kinder mit ihren Eltern bereits früh um sieben, um sich einen günstigen Platz für ihren „Verkaufstand“ zu sichern. Teilnehmende Kinder und deren Eltern freuten sich über reges Interesse der Besucher und „gute Umsatzzahlen“. Hier und da wurde mit dem vereinnahmten Geld bereits am Nachbarstand oder an anderer Stelle wieder etwas Neues erworben. Zu den Angeboten des Marktes zählte überwiegend Spielzeug. An einigen Ständen gab es auch Gebasteltes.

Geldbörse aufgefüllt

Ein Phänomen wurde von einigen Eltern, die nicht genannt werden möchten, jedoch kritisiert. Oftmals tauchten schon vor Beginn des offiziellen Starts des Flohmarktes „professionelle Händler“ auf, die versuchten den Kindern durchaus wertvolle Gegenstände zu absoluten Niedrigpreisen „abzuluchsen“. Trotzdem bot der Markt dem einen oder anderen „Marktbeschicker“ die Möglichkeit, seine zum Ferienende sicherlich stark gebeutelte Geldbörse etwas aufzufüllen.