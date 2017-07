600 Teilnehmer am Start Rosche Korn-Erlebnistour führt von Lingen nach Haselünne

Um die 600 Teilnehmer waren am Freitag zur Korn-Erlebnistour auf dem Lingener Marktplatz versammelt. Foto: Johanna Keuper

Lingen. Anlässlich des 225-jährigen Bestehens der Kornbrennerei Rosche, die seit 1792 ansässig in Haselünne ist, stand am Freitag die 19. Korn-Erlebnistour von Lingen nach Haselünne an. Auf dem Lingener Marktplatz gingen 600 fahrradbegeisterte Teilnehmer an den Start.