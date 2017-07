Neue Chronik ist im Druck Feuerwehr Haselünne feiert 125-jähriges Bestehen

Haselünne. Die Freiwillige Feuerwehr Haselünne feiert in diesem Jahr ihr 125. Gründungsjubiläum. Zu diesem Anlass bringt die Feuerwehr ein neues Buch heraus.

Grundlage für dieses Buch war die Chronik aus dem Jahr 1992. So wurde im Wesentlichen der geschichtliche Teil übernommen und ergänzt. Fotos und Zeichnungen wurden zum Teil neu eingefügt, da aufgrund der technischen Möglichkeiten heute eine höhere und bessere Druckqualität möglich ist.

Weiter wird die Entwicklung der Wehr bis heute geschildert. Sie stellt sich einer Mitteilung zufolge mit dem Kommando, der Einsatzabteilung, der Sanitätsgruppe, der Gefahrgutgruppe, der Tauchergruppe und der Alters- und Ehrenabteilung vor. Auch gehen die Autoren auf die Ausrüstung, auf Geräte und den Fahrzeugpark ein. Statistiken, Einsätze und weiteres Interessantes werden geschildert. Die Texte sind mit vielen Farbfotos versehen, die im Wesentlichen aus eigenen Beständen stammen.

Das Buch hat 192 Seiten und wird in einer Auflage von 1000 Stück erscheinen. Es wird am Sonntag, dem 27. August, während des Familientages in der Innenstadt „zu einem erschwinglichen Preis“ zu kaufen sein. Am Samstag, dem 26. August, findet auf dem Westerholt`schen Burgmannshof ab 20 Uhr ein öffentliches Fest statt.