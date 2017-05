„Thema bleibt heiß“ Werbekreis Haselünne berät über Sonntagsöffnung

Haselünne. „Das Thema Sonntagsöffnung bleibt heiß“, erklärte der Referent für Standortentwicklung, Branchen, Innovation und Umwelt bei der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (IHK), Falk Hassenpflug, vor Vertretern des Haselünner Werbekreises und des Stadtmarketingvereins in Haselünne.

Einschätzungen zur rechtlichen Situation in Haselünne gab Bürgermeister Werner Schräer in der vom Vorsitzenden des Werbekreises, Werner Heckmann, moderierten Informationsrunde. Zurzeit herrsche eine „komplette Rechtsunsicherheit“ bei Kommunen und Gewerbe, erklärte IHK-Referent Falk Hassenpflug. Das derzeitige Ladenöffnungsgesetz sei „nicht verfassungskonform“, meinte er. Anhand zahlreicher Urteile aus den vergangenen Wochen und Monaten machte der Referent dies deutlich. So seien Klagen zum Teil in erster Instanz abgewiesen und in der nächsten Instanz wieder anders geurteilt worden.

Was sind „besondere Anlässe“?

Derzeit biete die gesetzliche Regelung den Kommunen vier „verkaufsoffenen Sonntage“ im Jahr neben den Adventssonntagen. Ferner sind Sonderöffnungen zu „besonderen Anlässen“ erlaubt. Bei der Definition der „besonderen Anlässe“ liege derzeit die Schwachstelle des Gesetzes, betonte Hassenpflug. Die durchgeführten verkaufsoffenen Sonntage würden durchweg „gut angenommen“.

Die IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim begleite zurzeit eine rechtliche Prüfung in Zusammenarbeit mit Verbänden in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Schleswig-Holstein. Erste Erkenntnisse und Ergebnisse hierzu erwarte Hassenpflug zum Juli dieses Jahres.

Erholungsort Haselünne

Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer wies auf die besonderen Regelungen für Haselünne hin, da Haselünne ein Erholungsort sei. Aufgrund dieser Tatsache gelten acht verkaufsoffene Sonntage. Schräer machte deutlich, dass beim Umgang mit dem Thema ein „gemeinsames Handeln“ notwendig sei. Er appellierte an die Mitglieder des Werbekreises und des Stadtmarketingvereins, geplante Aktionen „eng miteinander abzustimmen“.

„So wie es zurzeit in Haselünne gehandhabt wird, ist es gut“, resümierte Werbekreis-Vorsitzender Werner Heckmann. Weder Mitarbeiter noch Kunden sollten „überfordert“ werden, erklärte der Vorsitzende. Auch er sprach sich für enge Absprachen und für eine Geschlossenheit der Gewerbebetreibenden untereinander aus.

Die Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Elisabeth Vocke, hob auch die Kooperation der Geschäftswelt mit den ortsansässigen Vereinen – wie beim kürzlich durchgeführten Frühjahrsmarkt – hervor. Hier gebe es auch für die Zukunft noch weiteres Potenzial.