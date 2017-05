Starkes Starterfeld im Turnier Voltigierer zeigten in Haselünne ihr Können

Haselünne. Die Konkurrenz beim Voltigierturnier in Haselünne war durch zahlreiche Startanmeldungen stark.

Über 40 Gruppen und zehn Einzelvoltigierer machten das Voltigierturnier des Reit- und Fahrvereins Haselünne mit Kreismeisterschaften des Pferdesportverbandes Altkreis Meppen zu einem Höhepunkt im Voltigierkalender des Bezirksverbandes Emsländischer Reit- und Fahrvereine. Kreismeister der Einzelvoltigierer wurde Lea König vom VS Haren. Die Silbermedaille holte sich Laura Hansens vom VS Haren ab. Bronze gewann Lina Herbers, ebenfalls VS Haren.

Die Kreismeisterschaft der kombinierten Galopp-/Schrittgruppen sicherte sich das Team VS Haren IV mit Longenführerin Hedwig König. Vizemeister wurde der RFV Haselünne I mit Longenführerin Katrin Feldhaus. Die Bronzemedaille nahm das Team VS Haren V mit Longenführerin Bettina Berentzen mit. Das offene Voltigierturnier sah bei den L-Gruppen den RFV Lingen II vorn vor dem RFV Saterland II und dem RFV Spelle I.

Die Konkurrenz der A-Gruppen entschied VS Haren I für sich und verwies den RV Filsum III und den RV Höven III auf die nachfolgenden Ränge. Das Team RFV Fürstenau II setzte sich an die Spitze des Wettbewerbs der E-Gruppen. Auf den Rängen zwei und drei behaupteten sich der RFV Lingen III und der RFV Lohne III.

Die 1. Abteilung der Schrittgruppen entschied der RFV Bawinkel II für sich. Die Plätze zwei und drei belegten der VS Haren (Dienstaggruppe) und der RRV Rastede II. Die 2. Abteilung der Schrittgruppen sah die RF Twist vorn vor dem RFV Lingen V und dem Voltiteam Essen. Die Konkurrenz der Mini-Schritt-Gruppen konnte der RFV Haselünne II vor den Siebenberger Strolchen II und dem RFV Wietmarschen (Samstagsgruppe) für sich entscheiden. Die Klasse E der Einzelvoltis verbuchte Madlene Albers (Fürstenau) für sich.