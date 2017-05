Wandern im Wacholderhain Kinder aus Elburg und Haselünne entdecken Natur

mabl Haselünne. Auf Naturrallye haben sich deutsche und niederländische Schüler im Haselünner Wacholderhain begeben.

Organisiert durch Sabine Warzeska war neben einer sechsten Klasse der Bödiker Oberschule Hasleünne auch eine Klasse mit gleichaltrigen Schülern der Wildemaetschool aus der niederländischen Partnerstadt Elburg beteiligt. Am Wacholderhain warteten einige Zehntklässler des Gymnasiums an den Stationen auf die jüngeren Schüler. Als die Teamaufteilung in deutsch-niederländisch gemischte Gruppen und die dazugehörige Wahl des Teamnamens erledigt waren, starteten die Gruppen in kurzen Abständen auf den rund drei Kilometer langen Rundweg durch die Natur, wobei unterschiedliche Aufgaben und Spiele absolviert werden mussten.

Vom Nagelmax, bei dem mit so wenig Hammerschlägen wie möglich ein Nagel versenkt werden musste, ging es weiter über eine Gruppenfotostation am Ziegengehege bis hin zum „Eimer umfüllen“ und „Drei-Bein-Lauf“. An den Stationen des Naturlehrpfades des Wacholderhains mussten zudem Fragen beantwortet werden. So erfuhren die Kinder unter anderem, was ein Tarpan ist, wieso Honigbienen nicht stechen und welche Vogelarten es im etwa 36 Hektar großen Haselünner Wacholderhain gibt.

Am Ende der Rallye, die bei bestem Wetter stattgefunden hatte, waren die Schüler sichtlich erschöpft: „Das war schön, aber nochmal würde ich das nicht machen, wegen dem ganzen Laufen“, sagte Sechstklässlerin Annika Bölle. Zur Stärkung gab es im Anschluss ein Mittagessen, das wie die Wegzehrung von den betreuenden Eltern zubereitet wurde.

Sieger nach Punkten war die Jungengruppe „The Kings“, die neben einer Urkunde einen großen Süßigkeitenvorrat und pro Person ein Glas Honig aus der schuleigenen Imkerei gewann.

Das Austauschprojekt mit der Partnerschule in Elburg besteht bereits seit über einem Jahrzehnt. Dabei besuchen sich die jeweiligen sechsten Klassen gegenseitig und erleben gemeinsam interessante Tage im Nachbarland.