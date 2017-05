Letzte Gastgeberin bei VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“: Haselünnerin will mit Paprika verführen

Haselünne. Heute geht es um die Wurst: Wer von den fünf Emsländern gewinnt „Das perfekte Dinner“? Chancen hat auch die in Haselünne lebende Niederländerin Janneke van der Kooij. Sie will unter anderem mit „verführerischen Paprika“ punkten.

1500 Euro könnte die 45-Jährige am Ende der heutigen Gastgeberrunde einstreichen, sollten ihre Mitbewerber Andre Kleimann aus Haren, Ximena Calderon aus Lingen, Theo Kröger aus Salzbergen und Julia Celiker aus Lingen ihr die meisten Punkte (maximal 40) für ihr Menü geben. Das beginnt die 45-Jährige mit einer Vorspeise, deren Name neugierig macht: „Dreimal verführerische rote Paprika“. Dahinter verbergen sich Paprika-Suppe, Paprika-Lasagne und gefüllte Mini-Paprika mit holländischen Krabben.

Als Hauptgang kündigt die Dozentin der Sozialpädagogik „Baboti à la Janneke“ an. Auf den Teller kommen dabei südafrikanisches Hackbrot, dazu ein Mix aus normalen und Süßkartoffeln, Frühlingsgemüse und ein frischer Salat. Als Dessert serviert die studierte Theatertherapeutin Limoncello-Tiramisu, dazu Haagse Bluf (Zabaione) mit einer Früchtesalsa.

Das (wie alle Folgen aufgezeichnete) Finale der Emsländer-Staffel verfolgt Janneke van der Kooij heute Abend mit ihrer Probekochgruppe. Ob die Gruppe die Champagnerkorken knallen lassen wird, verrät die lustige gebürtige Ouddorperin nicht. „Es gibt auf jeden Fall Sekt, Kurzen und dann Wein.“ Beim Nennen der Getränkemischung lacht sie. „Ja, wir leben ja hier im Emsland.“

„Bock auf Veränderung“

Wir, das sind noch ihr Mann Bert, Katze Schammer und Hund Bram. In das Emsland kam das Paar, „weil wir Bock hatten auf Veränderung, auf etwas ganz Neues.“ Die kleine Dorfkneipe in den Niederlanden, in der van der Kooij neben ihrem Job als Theatertherapeutin) arbeitete, gaben beide auf. „Wir wollten nach guten, aber sehr stressigen Jahren etwas anderes und sind dann nach Haselünne umgezogen.“

Bereut haben sie den Umzug nicht. „Haselünne bietet Landleben, bietet aber auch den Charme eines kleinen Städtchens“, sagt die Vox-Teilnehmerin, die weiter zwischen dem Emsland und der niederländischen Heimat pendelt. Seit fast fünf Jahren arbeitet sie als Dozentin an der Uni für Sozialpädagogik im holländischen Enschede. Einige Studenten waren es, die van der Kooijs Leidenschaft für das Kochen entflammen ließen . Mehr noch. Sie motivierten sie, sich bereits vor vier Jahren bei „Das perfekte Dinner“ zu bewerben. Gesagt, getan, vom Sender nichts gehört. „Macht nichts“, dachte die 45-Jährige, die mit ihrem Mann sportlich viel unterwegs ist.

Doppelkopfrunde gibt Anstoß

Spontan hatte sie dann im Sommer 2016 doch ihr „Perfektes Dinner“. Privat. In ihrer Doppelkopfrunde „Die Trumpftussis“ wurde wie in der TV-Sendung am Herd gezaubert. Eben nur nicht vor laufender Kamera. Motto der fidelen Gruppe: „Hauptsache leckere Häppchen und gut trinken.“ In der Woche fasste van der Kooij den Entschluss, sich noch einmal bei Vox zu bewerben. Mit Erfolg. Sie reichte ihren Menüvorschlag ein. Im Februar 2017 Anruf des Senders aus Köln in Haselünne. Es gab positive Nachrichten: Die Wahl-Emsländerin war dieses Mal in der Auswahl.

Damit fing ihre Bewerbung eigentlich erst an: Interviews, Screentests usw. musste sie absolvieren. Nebenbei klärte sie bei ihrer Arbeitsstelle ab, welche Kochtage im Falle eines Falles infrage kämen, wann ein Fernsehteam des Senders in Haselünne anrücken könnte.

Über die dann tatsächlich erfolgten Dreharbeiten für „Das Perfekte Dinner“ sagt sie im Nachhinein: „Mit dem Filmteam war es echt total lustig, locker und freundschaftlich.“ Die Aufnahmen hätten Spaß gemacht.

Vergleich mit Triathlon

Spaß hat die Niederländerin mit der Kurzhaarfrisur auch beim Sport, genauer beim Triathlon. Mit dem vergleicht sie auch ein bisschen ihr für heute Abend zubereitetes Dinner. „Alles Gute kommt in drei. Es gibt drei Gänge wie beim Triathlon drei Sportarten.“ Die Vorspeise sei wie das Schwimmen, der Hauptgang wie das Rennradfahren und die Nachspeise wie das Laufen.

Jeder Gang bestehe aus drei Komponenten aus drei Ländern, erklärt van der Kooij, für die Essen nicht immer und überall Cuisine sein müsse. „Mmmmmh. Ich esse so ziemlich alles. Ich liebe Essen und Trinken. Es dürfen auch mal Pilze mit Knoblauchsoße, ein Burger, Pizza und Co. sein.“ Ein Lieblingsgericht hat die fröhliche Niederländerin nicht. „Ich liebe viel, vor allem, wenn es mit Liebe zubereitet ist.“ Mit Liebe zubereitet ist ihr heutiges Dinner auf jeden Fall. Ob es für den ersten Platz reicht? Van der Kooij hat mit ihren „verführerischen Paprika“ auf jeden Fall alles gegeben ...