Spende von ExxonMobil Mit Kleinbussen ab sofort besser unterwegs

Meppen. Einen praktischen XXL-Kinderwagen hat die Kindertagesstätte St. Ansgar in Meppen-Esterfeld von der ExxonMobil Production Deutschland GmbH erhalten.

Man habe sich gefragt, was passiere, wenn die kleinen Kinderbeine unterwegs schlappmachten, sagte Daniel Fischer, Betriebsleiter der ExxonMobil in Twist, bei der Übergabe an Anne Fischer von der Pfarrgemeinschaft Meppen-West „In diesem praktischen Kinderwagen haben bequem mehrere Kinder Platz und können so, geschoben durch die Betreuerinnen, dann auch größere Strecken zurücklegen“, dankte sie dem Unternehmen.

Finanziell hohe Hürde

Allerdings bedeute die Anschaffung eines solchen Fahrzeugs für viele Kindergärten eine finanziell hohe Hürde. Deshalb spendete ExxonMobil den zweiten kleinen Kinderbus an das Familienzentrum St. Vincentius in Haselünne. „Für diese großzügige Spende sind wir sehr dankbar“, meinte Peter Joachim, Leiter des Zentrums. Anne Fischer fügte hinzu, dass die Wagen eine willkommene Erleichterung im Alltag für Kinder und Betreuerinnen darstellten. „Engagement vor Ort ist uns sehr wichtig und fängt bereits bei den Kleinsten an“, sagte der ExxonMobil-Vertreter, während die Kinder das neue Gefährt sofort ausprobierten.