In Haselünne wurde ein Einbrecher von der 88-jährigen Hausbewohnerin überrascht. FOTO: dpa (Symbolbild)
88-Jährige überrascht einen Einbrecher in Haselünne Von Wilfried Roggendorf | 18.07.2022, 11:25 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntag, 17. Juli, zwischen 7.35 und 7.40 Uhr in ein Haus im Schlesienweg in Haselünne eingebrochen. Dabei wurde er von der Bewohnerin überrascht.