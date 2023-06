Am Sonntagnachmittag sind bei einem Unfall zwei Erwachsene und ein zweijähriges Kind worden. Ein Auto war mit einem Motorrad zusammengeprallt. Foto: dpa up-down up-down 50-Jähriger in Klinik geflogen Unfall mit Motorrad in Haselünne: 50-Jähriger lebensgefährlich verletzt und | 04.06.2023, 17:31 Uhr | Update vor 1 Std. Von Daniel Gonzalez-Tepper Jana Probst | 04.06.2023, 17:31 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Sonntagnachmittag sind in Haselünne-Eltern bei einem schweren Unfall auf der Löninger Straße (B213) zwei Erwachsene und ein zweijähriges Kind verletzt worden. Ein Auto war mit einem Motorrad zusammengeprallt. Ein 50-Jähriger schwebtr in Lebensgefahr.