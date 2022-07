Zur Abiturfeier im Forum des Kreisgymnasiums St. Ursula in Haselünne gab es auch ein Programmheft. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Zwei Abiturientinnen zieht es nach Ruanda 46 Abiturienten am Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne verabschiedet Von Daniel Gonzalez-Tepper | 01.07.2022, 12:30 Uhr

Am Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne haben am Freitag 46 Abiturienten ihr Abschlusszeugnis bekommen. Zwei von ihnen werden im August für ein Jahr nach Ruanda (Afrika) reisen.