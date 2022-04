Biber profitieren von der Pflanzaktion am Altarm der Hase in Haselünne. FOTO: Andreas Schüring Nachschub an Nahrung am Hasealtarm Im Reich des Bibers in Haselünne stehen 3000 neue Bäume Von Carola Alge | 11.04.2022, 12:01 Uhr

Biber haben großen Appetit. Pro Tag frisst ein erwachsener Biber im Winter etwa fünf Kilogramm Rinde. An einem Altarm der Hase in Haselünne wurde nun für Nachschub an Nahrung gesorgt.