Haselünne. Die britische Post hat eine Briefmarke mit den Rolling Stones herausgebracht. Doch auch in Haselünne sind die Rockstars verewigt. Malerin Irmela Schröck möchte ihr Werk nun für einen guten Zweck veräußern.

Präsident Jagger und Vizepräsident Richards

Die Haselünnerin Irmela Schröck malte bereits 2005 ein Ölgemälde, das die Stones zeigt. Ihr Mann habe damals die Idee gehabt, sie könne die Bandmitglieder doch in den Mount Rushmore hineinmalen – den berühmten Steinfelsen in den USA, in dem vier Präsidenten gemeißelt wurden. Gesagt, getan. Statt George Washington und Abraham Lincoln blicken einem in Schröcks Werk Mick Jagger, Keith Richards und Co. aus dem Felsmassiv entgegen. „Porträts habe ich immer gerne gemalt, und die Idee meines Mannes fand ich sehr lustig. So ist dann eins und eins zusammengekommen“, erinnert sich Schröck. Ein großer Stones-Fan sei sie jedoch nicht.

Porträts sind besonders schwer zu malen

Nachdem sie vor Kurzem von der neuen britischen Briefmarke erfuhr, kam der 77-Jährigen ihr Stones-Bild wieder in den Sinn. Und zeitgleich die Idee, es für einen guten Zweck zu verkaufen. Den Erlös für das Bild möchte sie einer lokalen Einrichtung zukommen lassen. Genauer gesagt, der Don-Bosco-Förderschule in Haselünne.

Das Bild der Stones ist bei Weitem nicht das Einzige, dass Schröck im Laufe ihres Lebens gemalt hat. Die Wände in ihrem Haus zieren unzählige Gemälde. Darunter sind Porträts, Landschaftsbilder oder auch einfache Farbmischungen. Wie viele es insgesamt sind, weiß die Haselünnerin inzwischen schon gar nicht mehr, ihre Ideen dafür findet sie oft im Alltag. Und sie lässt sich von Zeitungsberichten inspirieren.

Dominik Bögel

So finden sich unter ihren Werken Porträts ihrer Urenkel, aber auch politischer Zeitgenossen wie Angela Merkel und Nicolas Sarkozy. Porträts hätten Schröck stets am meisten am Spaß an der Malerei bereitet. Sie seien aber auch mit am schwierigsten gewesen. Auch im Falle des Stones-Bildes. „Bei Porträts muss man ja auf viele Details wie etwa Falten achten. Da die Köpfe der Stones im Bild eher kleiner sind und man nur wenig Fläche zum Malen hat, war das auch eine Herausforderung.“ Einige Male habe sie sich neu an die Werke setzen müssen.

Von der Malerei zum Schreiben gewechselt

Mittlerweile hat sich Schröck jedoch vom Malen abgewandt. „Ich habe vor geraumer Zeit aus verschiedenen Gründen aufgehört zu malen“, erklärt Schröck, die auch bereits Bilder in Haselünne und Meppen ausgestellt hat. „Zum einen habe ich inzwischen einfach keinen Platz mehr für weitere Bilder, und zum anderen habe ich mich neuen Hobbys zugewandt.“

So schreibt Schröck seit geraumer Zeit etwa eigene Kriminalromane, die rund um Haselünne spielen. Die mörderischen Geschichten erfreuen sich laut eigener Aussage einer großen Beliebtheit in der Region. Als Künstlerin möchte sich Schröck jedoch nicht sehen. „Ich bin weder professionelle Malerin noch Autorin, sondern lebe einfach meine Hobbys aus und das, was mir Spaß bereitet.“

Wer Interesse an dem Bild der Rolling Stones hat, kann sich bei Irmela Schröck unter der Mailadresse ischroeck@gmx.de melden.