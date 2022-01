Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille (Symbolbild).

Haselünne. Unverletzt hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall in Haselünne überstanden. Laut Polizei hatte der 29-Jährige mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.

Wie die Beamten am Montag weiter mitteilten, verunglückte der Mann am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Meppener Straße. Dort war der Mann laut Polizei in Richtung B402 unterwegs, als er mit seinem Pkw der Marke Ford in einer Linkskurve nach rec