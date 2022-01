Einbrecher suchen Werkstatt in Haselünne heim

Auf Reifen und Werkzeug hatten es die Einbrecher in Haselünne abgesehen. (Symbolfoto)

imago images /Schöning

Haselünne. In eine private Werkstatt an der Meppener Straße in Haselünne sind bisher unbekannte Einbrecher eingestiegen.

Nach Angaben der Polizei am Sonntag ereignete sich der Einbruch zwischen dem 7. und dem 15. Januar. Die Einbrecher entwendeten der Mitteilung zufolge diverse Reifen sowie Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro