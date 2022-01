Um dieses Grundstück in Haselünne geht es.

Reinhild Wilmes

Haselünne. Bei Bauarbeiten in der Neustadtstraße in Haselünne sollen alte Teile der ehemaligen Stadtmauer aufgetaucht sein. Das jedenfalls vermuten einige Einwohner der Stadt. Doch was ist dran an der Sache?

Haselünne gehört zu den ältesten Städten im Emsland und hat eine bewegte Geschichte. Wenn im Stadtzentrum bei Erdarbeiten gegraben wird, kann so manch Historisches zum Vorschein kommen. Es ist noch nicht lange her, dass die N