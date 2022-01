Zu "Panikrocker" Udo Lindenberg hatte Tina Herzog ein ganz besonderes Verhältnis. Der Sänger lebt im Hotel Atlantic in Hamburg, in dem die Haselünnerin gearbeitet hat.

Sammlung Herzog

Haselünne. Tina Herzog aus Haselünne nimmt derzeit an der RTL-Show "Master of Sweets" teil. Uns hat die 39-Jährige erzählt, für welche fünf Promis sie als Patissier bereits Torten oder Schaustücke aus Zucker erstellt hat.

Bei der neuen Sendung, die sonntags ab 17.30 Uhr gezeigt wird, treten die sechs besten Patissier-Teams aus dem deutschsprachigen Raum gegeneinander an. Der Sieger der letzten Ausgabe am 30. Januar erhält 25.000 Euro. Die erste Folge am