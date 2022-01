RTL-Show "Master of Sweets": Tina Herzog aus Haselünne überzeugt erneut

Erneut sehr viel Lob von der Jury der RTL-Sendung "Master of Sweets" erhielten Tina Herzog aus Haselünne (mit Mütze) und ihre Partnerin Carolin Brunner.

Quelle: RTL+ / Screenshot: NOZ/Harry de Winter

Haselünne. Nicht nur die Jury kam aus dem Staunen nicht mehr heraus: Mit einer Torte zum Thema Märchen (Schneewittchen) haben es Tina Herzog aus Haselünne und ihre Partnerin in die dritte Runde von "Master of Sweets" geschafft.

"Das große Staunen geht in die nächste Runde", sagte Moderator Daniel Hartwich zum Auftakt von Ausgabe zwei der Sendung am frühen Sonntagabend, bei der sechs Patissier-Teams um 25.000 Euro kämpfen. Und er sollte recht behalten: Was die