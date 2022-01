Razzia in Haselünne: Polizei durchsucht Wohnung in der Löninger Straße

In der Löninger Straße in Haselünne hat es eine Razzia der Polizei gegeben. Dabei wurden zwei Wohnungen durchsucht.

dpa/Stephan Jansen

Haselünne. Am Dienstagmorgen ist die Polizei in der Löninger Straße in Haselünne angerückt: Bei der Razzia wurden zwei Wohnungen durchsucht. Der Einsatz steht in Zusammenhang mit mehreren Delikten.

Beamte der Polizei Meppen und einer Einsatzgruppe der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim haben am Dienstagmorgen zwei Wohnungen in Haselünne durchsucht – in der Löninger Straße und in der Von-Eichendorff-Straße. Wie die Poli