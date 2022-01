In den nächsten Wochen müssen sich die Kunden der Tätowierer Chris Hüstermann aus Haselünne und Gérard Schürmanns aus Lathen mit schwarz-weißen Tattoos zufrieden geben – bunte Farben haben sie durch ein EU-Verbot zur Zeit nicht zur Verfügung.

Für Chris Hüstermann hat das Jahr 2022 nicht gerade rosig begonnen: Er musste all seine bunten Tattoofarben in den Müll werfen. In dem kleinen Regal in seinem Tattoostudio Blood N Ink in Haselünne sind noch zwei Flaschen übrig geb