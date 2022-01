Getränkehaus in Haselünne zieht um

Das Getränkehaus in Haselünne zieht um. Am Montag, 10. Januar, beginnt an der Meppener Straße der Betrieb.

Daniel Gonzalez-Tepper

Haselünne. Das Getränkehaus in Haselünne zieht derzeit zur Meppener Straße um. Grund für den Umzug von der Osterstraße ist ein ganz simpler.

Am bisherigen Standort gab es für den Betreiber eigentlich ideale Bedingungen: Die Einkaufsmärkte Aldi und Lidl oder die Postenbörse an der Lähdener Straße befanden sich in Sichtweite, es gab ausreichend Parkpl