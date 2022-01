Gelbe Säcke türmten sich in Teilen der Stadt Haselünne

So wie hier an der Ringstraße, Ecke Feldstraße, sah es bis Dienstag vielen Ecken in Haselünne-Eltern aus. Die gelben Säcke wurden in der vergangenen Woche nicht abgeholt.

Daniel Gonzalez-Tepper

Haselünne. In einigen Ortschaften der Stadt Haselünne sind vorige Woche die gelben Säcke nicht abgeholt worden und türmten sich tagelang in den Straßen. Aber es gibt gute Nachrichten.

Der ehemalige Ortsvorsteher von Eltern, Bernd Egbers, ist sauer. Pünktlich hatte er am zweiten Weihnachtstag abends den Verpackungsmüll vor seinem Wohnhaus an der Erlenstraße in Eltern gelegt, abgeholt wurden die gelben Säcke