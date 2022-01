Einbruch in Haselünner Geschäftshaus

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in Haselünne.

Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

Haselünne. Am Neujahrstag zwischen 4.30 Uhr und 12 Uhr sind Unbekannte in ein Geschäftshaus in Haselünne eingebrochen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Lähdener Straße und durchsuchten die Geschäftsräume nach Diebesgut. Die Täter flüchteten im Anschluss ohne Beu