Im Baugebiet Am Sandhook / Am Hufeisen in Haselünne-Flechum werden derzeit die letzten freien Grundstücke bebaut. Das Gebiet wird nun erweitert.

Daniel Gonzalez-Tepper

Haselünne. Ein Eigenheim zu bauen, ist auch in Haselünne sehr gefragt. Nun hebt die Stadt die Preise für Grundstücke in drei Neubaugebieten an. Die gute Nachricht: Es gibt in mehreren Ortsteilen noch einige freie Grundstücke.

Zu Beginn des Jahres 2021 hatte die Stadtverwaltung auf eine Anhebung der Preise für Baugrundstücke in Haselünne verzichtet, sagte Erster Stadtrat Martin Pohlmann auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Nun aber entschieden sich