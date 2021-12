Diebe stehlen in Klein Berßen Geld und Wertgegenstände

Durch ein Fenster verschafften sich Diebe Zutritt zu einer Wohnung in Klein Berßen.

dpa/Frank Rumpenhorst

Klein Berßen. Diebe sind zwischen Montag und Dienstag in eine Wohnung an der Groß-Berßener-Straße in Klein Berßen eingebrochen.

Durch ein Fenster verschafften sie sich laut Polizei Zutritt zu der Wohnung. Die Täter entwendeten unter anderem mehrere Fernseher, Bargeld sowie Schmuck und einen Autoschlüssel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4800 Euro.