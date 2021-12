Nach Küchenbrand in Haselünne: Wohnung nicht bewohnbar

Angebranntes Essen war die Ursache für das Feuer in Haselünne.

Symbolfoto: Carola Alge

Haselünne. Angebranntes Essen war die Ursache für ein Feuer in einer Wohnung in der Kirchstraße in Haselünne. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Das Feuer ereignete sich am Dienstag. Die Bewohner einer dortigen Dachgeschosswohnung hatten nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Dadurch kam es zu einem Brand im Bereich des Herdes und der Dun