Carola Alge

Haselünne . Auch Taxifahrer Ludger Töller aus Haselünne kämpft, wie viele andere in der Branche, seit der Corona-Pandemie um das Überleben. Gerade an den umsatzstärksten Tagen wie Silvester werden die große Feten abgesagt. Fahren die Taxis trotzdem?

Die großen Silvesterpartys wird es in Haselünne, Meppen und Umgebung in diesem Jahr erneut nicht geben. Denn es gelten strenge Corona-Kontaktbeschränkungen: In Niedersachsen – wie auch in anderen Bundesländern – dürfen sich nur noch Gruppen