In Haselünne wurde am Mittwochnachmittag ein Fußgänger bei einem Unfall verletzt.

dpa/Marcel Kusch

Haselünne . In Haselünne wurde am Mittwochnachmittag eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 15.35 Uhr ist es in der Straße An der Plesse in Haselünne zu einem Zusammenstoß von einem Auto und einer Fußgängerin gekommen. Ein Autofahrer, der von einem Parkplatz in die Straße einbiegen wollte, bemerkte eine Frau mit ihrem Rollat