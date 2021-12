Neues Corona-Testzentrum als Drive-In an der Plessestraße in Haselünne

Auf dem Betriebsgelände der Kornbrennerei Heydt in Haselünne hat eine Corona-Teststation eröffnet. Hier können Bürger sich aus dem Auto heraus kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Heydt

Haselünne. Auch an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet ist das neue Corona-Testzentrum an der Plessestraße in Haselünne auf dem Betriebsgelände der Firma Heydt. Termine zu vereinbaren, ist nicht notwendig.

"Aus unserer Sicht waren die Testkapazitäten in Haselünne nicht ausreichend", begründet Hendrik Heydt, Geschäftsführer der Kornbrennerei Heydt, warum sein Unternehmen eine Corona-Teststation eröffnet hat.Sie funktioniert nach dem