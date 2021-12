Tina Herzog aus Haselünne backt in RTL-Show "Master of Sweets"

Tina Herzog aus Haselünne backt mit Konditorin Carolin Brunner aus Schwandorf (rechts) in der neuen RTL-Show „Master of Sweets“.

Stefan Gregorowius/RTL.

Haselünne . Tina Herzog ist die Meisterin der süßen Speisen. Die 38-Jährige war als Chef im Patisserie-Team des Hotels Adlon in Berlin tätig, bis sie in Haselünne ihr eigenes Geschäft eröffnete. Nun zeigt die Konditormeisterin in der RTL-Show „Master of Sweets“ ihr Können.

Torten, Nachtische und andere aufwendige Süßspeisen sind ihr Metier. Was die Haselünnerin mit Leidenschaft und Kreativität kreiert, lässt Augen und Gaumen jubeln. Das konnte sie auch in der neuen Backshow „Master of Sweets“ beweisen. A