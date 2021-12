Nora Jeftenic über Corona und Rassismus an ihrer High-School

Haselünne . Die 16-jährige Nora Jeftenic aus Haselünne ist im August 2021 für ein Auslandsjahr nach Amerika gereist und verbringt dort die Feiertage. Die Auszeit kommt wie gerufen, denn an ihrer High-School ist nicht nur die Corona-Pandemie ein Problem.

Während es in ihrer Heimat, dem Emsland, wohl dieses Jahr keine weißen Weihnachten geben wird, kann Nora Jeftenic in Minnesota an den Feiertagen einen Schneemann bauen. „Hier ist bereits vor einigen Tagen der erste Schnee gefallen