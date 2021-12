Gewerbegebiet Hammer Tannen in Haselünne wird erweitert

Auf dieser Fläche im Industrie- und Gewerbegebiet Hammer Tannen in Haselünne wird sich die Firma Conditess Feine Kuchen GmbH erweitern.

Daniel Gonzalez-Tepper

Haselünne. Die jüngste Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebiets Hammer Tannen in Haselünne ist noch nicht einmal fertig erschlossen, da plant die Stadt schon den nächsten Ausbau. Und das gleich an drei Stellen.

Der Bedarf an Flächen, auf denen sich Unternehmen in Haselünne neu ansiedeln oder erweitern können, ist riesig. "Wir können den Betrieben aktuell nur etwa zwei Hektar erschlossene Gewerbeflächen anbieten. Das ist so gut wie nichts