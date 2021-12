Am Dienstagvormittag ist ein Brand in einem Stall in Lohe bei Haselünne ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Symbolbild: David Ebener

Haselünne . In der Haselünner Ortschaft Lohe ist am Dienstagvormittag ein Feuer in einem Bullenstall ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch innerhalb kurzer Zeit löschen.

Gegen 10.30 Uhr wurde der Feuerwehr am Dienstagvormittag ein Feuer in einem unbewohnten Gebäude in der Ortschaft Lohe bei Haselünne gemeldet. Der Brand war in einem Bullenstall in der Straße im Buchenhain ausgebrochen, hieß es in einer Mitt