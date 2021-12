Wer in Haselünne in den nächsten Tagen einkaufen geht, muss nur noch einmal nachweisen, dass er geimpft oder genesen ist. Goldfarbene Bändchen mit Aufdruck erleichtern das Shoppen.

Werbekreis Haselünne

Haselünne. Ab sofort muss beim Einkaufen in Haselünne nur noch einmal der 2G-Nachweis erbracht werden. Ein goldenes Bändchen mit Logo des Werbekreises erleichtert nun das Shoppen in der Hansestadt.

In etwa 20 Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt Haselünnes sind die Bändchen geliefert worden, berichtet Frank Langen. Er ist Inhaber eines Sportgeschäftes am Markt und Werbewart des Werbekreis Haselünne. "Wir haben in d