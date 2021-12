Nach Gerichtsurteil: Shoppen in Haselünne auch ohne Corona-Bändchen

Ein goldenes Bändchen mit Logo des Werbekreises sollte das Shoppen in Haselünne erleichtern. Dies ist nun nicht mehr nötig.

Werbekreis Haselünne

Haselünne. Ein goldenes Bändchen mit Logo des Werbekreises sollte das Shoppen in Haselünne erleichtern. Die Bändchen sind nun aber hinfällig, denn das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat die 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen gekippt.

In etwa 20 Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt Haselünnes sollten diese Bändchen eigentlich geliefert werden, berichtete Frank Langen. Er ist Inhaber eines Sportgeschäftes am Markt und Werbewart des Werbekreis Haselünne