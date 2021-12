Einbruch in Haselünner Restaurant

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in Haselünne um Hinweise von Zeugen.

dpa/Friso Gentsch

Haselünne. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in ein Restaurant an der Neustadtstraße eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang durch ein Fenster und entwendeten eine Geldbörse. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der